Сверстать и интегрировать дизайн в магазин

Необходимо доработать интернет-магазин на CMS Wordpress на плагине Woocommerce. Товаров не более 100. Шаблон приобретен. Часть работы выполнено (прикручен шаблон, частично установлены плагены). Специфика магазина: для открытых и закрытых пользователей, система скидок дилерам. Задача: 1. Реализовать систему скидок ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую. Есть сайт на Simpla CMS http://simplacms.ru/
Есть макет в psd.
Задача:
1. Сверстать до 30-го декабря
2. Сделать готовый магазин до 24 января 2015
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Также рассматриваются варианты вёрстки и интеграции с нуля на другой движок магазина (ocStore) например.
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Напишите, если вы сможете интегрировать дизайн в существующий код Simpla CMS.
Также напишите обязательно, если вы предлагаете другую CMS.
Макеты для верстки:
https://drive.google.com/file/d/0BzUk532zccMRTGRhSGhkRG1pVFE/view
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собственно ТЗ будет, но негласное ТЗ - реализовать весь визуальный функционал макета.
Оплата и проведение платежей через магазин - делать не нужно. Только Оформление заказа. Остальное уточняют, принимают, проверяют оплату - менеджеры
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