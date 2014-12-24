Сверстать и интегрировать дизайн в магазин

Приветствую. Есть сайт на Simpla CMS http://simplacms.ru/

Есть макет в psd.

Задача:

1. Сверстать до 30-го декабря

2. Сделать готовый магазин до 24 января 2015

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Также рассматриваются варианты вёрстки и интеграции с нуля на другой движок магазина (ocStore) например.

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Напишите, если вы сможете интегрировать дизайн в существующий код Simpla CMS.

Также напишите обязательно, если вы предлагаете другую CMS.

Макеты для верстки:

https://drive.google.com/file/d/0BzUk532zccMRTGRhSGhkRG1pVFE/view

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собственно ТЗ будет, но негласное ТЗ - реализовать весь визуальный функционал макета.

Оплата и проведение платежей через магазин - делать не нужно. Только Оформление заказа. Остальное уточняют, принимают, проверяют оплату - менеджеры