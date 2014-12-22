Доработать интернет-магазин на CMS Wordpress

Есть интернет магазин, есть готовая тема-шаблон, нужно ее адаптировать по Техническому Заданию. ТЗ в личку. Оплата по договоренности и по ФАКТУ выполненной работы. Жду предложения. Так как, предыдущий опыт показал, что программисты не умеют в ...