Доработка сайта на Joomla

Нужно доработать сайт (интернет-магазин сантехники Aquarius.dn.ua) написанный на Joomla.

Доработать поиск по параметрам и исправить мелкие ошибки. Все указано в прикрепленном ТЗ.

Так же, при условии хорошо выполненного задания, будет предложено более тесное сотрудничество для разработки других, более крупных проектов.

От вас сроки и стоимость работы.