Доработка сайта на Joomla

Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки149 просмотров
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Нужно доработать сайт (интернет-магазин сантехники Aquarius.dn.ua) написанный на Joomla.

Доработать поиск по параметрам и исправить мелкие ошибки. Все указано в прикрепленном ТЗ.

Так же, при условии хорошо выполненного задания, будет предложено более тесное сотрудничество для разработки других, более крупных проектов.

От вас сроки и стоимость работы.

Joomla
9 лет назад
Summertime
Анна 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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