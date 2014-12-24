Шаблон карточки товара OpenCart

Создать шаблон для интернет магазина на Prestashop по готовому PSD макету. Дизайн адаптивный.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать шаблон карточки товара на OpenCart.
Сайт: массажные-кресла.рф
Макет шаблона во вложении.
Ссылка на ТЗ к макету: https://docs.google.com/document/d/19onxGj73CFje8d-Edd-IbFPfZcT8TnlQuhVPACY2da8/edit
Указывайте сроки и стоимость работ.
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