Разработка интернет магазина

Необходим специалист по Shop Script 5 Необходим постоянный специалист по запросу, который будет при необходимости вносить изменения и делать настройки на сайте. Оплата сдельная. Т.е. обратился, обсудили, сделали, заплатил или заплатил, сделали. Например прикрутить настроить какой-либо ...