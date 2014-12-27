Разработка интернет магазина

Интернет-магазиныЗакрыт32 заявки295 просмотров
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Необходима разработка интернет магазина, дизайн предоставим. Описание: 1. Интернет-магазин косметики будет иметь ассортимент более 3000 товаров...

2. Предполагает различные фильтры:

- Для женщин

- Для мужчин

- Для детей

- Для рук

- Для ног

- Для кожи

- Для лица

- По возрасту ...

3. Выбор различных вариантов оплаты (наличными, Visa/Masterсard) и доставки.

Нужна стоимость, сроки, а также, а также уточните CMS.

9 лет назад
libertyinua
Николай 
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
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