Дизайн для сайта медицинского центра

$50
Дизайн сайтовЗакрыт15 заявок188 просмотров
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здравствуйте

нужен дизайн главной для сайта медицинского центра. Стиль легкий, изящный, престижный. Есть логотип и примеры, которые не подошли заказчику. Цвета светлые с зеленым. Нравятся http://www.iwc.com/en-us/

http://www.fluidbook.com/

подробности исполнителю

бюджет 1500 р

10 лет назад
zuich
55 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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