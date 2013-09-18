Дизайнер на удалёнку с почасовой оплатой

Дизайн сайтовЗакрыт19 заявок290 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте.

Прежде чем отвечать, убедитесь, что условия Вас устраивают:

* Несложные задачи по созданию дизайнов простых новостных сайтов. Можно на основе переработанных шаблонов. По 3–5 часов на дазайн из 2х страниц.

* Почасовая оплата $10/час (без предоплаты, могу в начале платить за каждый час, а потом за 3, за 5 и тд, по мере возростания доверия)

* Занятость 10–30 ч в месяц.

* Работа через систему постановки задач Rdmine (уведомления на почту, общение и файлы через диалог в конкретной задаче — ничего сложного)

* Скорость реакции — 12 часов в будни, на рассмотрение задачи. Исполнение по договорённости.

* Оплата WM, ЯД, QIWI.

* Ответственность и соблюдение собственных обещаний по срокам.

Спасибо за внимание, жду Ваших предложений!

10 лет назад
ANUFRiY
39 летУзбекистан
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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