Изменить дизайн сайта. (коррекция)

Добрый день! Есть два сайта на которых есть постоянные посещения и очень мало продаж! Товар востребованный, цена конкурента! Возможно сайты не нравятся либо не понятны покупателям! Нужно сделать сайт максимально удобным и понятным для клиента! Вот ссылки на мои сайт: sk-mobil.ru и bezlimit-sim.ru

В идеале сделать на одном из моих сайтов один в один как http://www.teletie.ru/