Изменить дизайн сайта. (коррекция)

Необходимо нарисовать попап окно с информацией о конкурсе. суть конкурса: разыграть Apple iPad mini, среди пользователей файлообменного сервиса GetItBit.net, которые купили вип доступ на срок больше месяца. задача попапа - заставить пользователя соревноваться с другими за ...
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Добрый день! Есть два сайта на которых есть постоянные посещения и очень мало продаж! Товар востребованный, цена конкурента! Возможно сайты не нравятся либо не понятны покупателям! Нужно сделать сайт максимально удобным и понятным для клиента! Вот ссылки на мои сайт: sk-mobil.ru и bezlimit-sim.ru
В идеале сделать на одном из моих сайтов один в один как http://www.teletie.ru/
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