Редизайн интернет-магазина

есть сайт онлайн кино надо шаблон чуток переделать, узкий шаблон надо чуть широкий сделать 1. увеличит слайдер 2. новости по 5 шт, их сделать по 6 шт горизонтально 3. сделать слайд новостей тоже на 36 шт (если возможно) подробно ...