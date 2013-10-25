Редизайн интернет-магазина

Сервис по ремонту автомобилей. Есть наброски логотипа на бумаге. Шрифт как в телепередаче TOP GEAR.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер.
нужно в кратчайшие сроки сделать редизай интернет-магазина сейф-дверей.
от Вас только макет.
ссылку предоставлю кандидату.
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