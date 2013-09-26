Качественный дизайн и сайты под ключ!
Сделаю качественный дизайн сайта, который увеличит объем продаж Вашего бизнеса, сделает его привлекательным и повысит посещаемость.
Сайт - это лицо вашего бизнеса, тот самый светлый лик, который всегда должен улыбаться. Я подарю каждому вашему посетителю эту улыбку, ведь это - дело для профессионала. Обращайтесь - и ваш проект засияет.
Работаю арт-директором в студии Mirgrad. В портфолио представлены мои и студийные работы. Делаю сайты под ключ!
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Портфолио
- В мире растений202 просмотра
- Православный портал191 просмотр
- Свадебный портал193 просмотра
- Landing Page371 просмотр
- Landing Page217 просмотров
- Интернет-магазин162 просмотра
- Интерен-магазин181 просмотр
- Дизайн Landing Page982 просмотра
- Социальная сеть159 просмотров
- Landing Page. Дизайн сайта235 просмотров
- Landing Page. Студия интерьеров1039 просмотров
- Landing Page. Веб-студия257 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
9 лет назад
Все просто супер слов нет!
Ответный отзыв
Приятное сотрудничество. Буду рада продолжению)
$70
10 баллов
10 лет назад
Благодарю Вас за отличную работу, Татьяна. Рекомендую как талантливого и ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
Оплачена только половина работы
$60
10 баллов
10 лет назад
Татьяна - очень хороший исполнитель, всё выполняет тщательно и скрупулезно. Легко берется за правки и доработки, легкая в общении, коммуникации. Рекомендую!
Ответный отзыв
Доброжелательный и порядочный работодатель.
$100
10 баллов
10 лет назад
Работа выполненна качественно и в срок. Макет согласован (концепция) с первого раза, с учетом того что не было ясного ТЗ по цветам и прочим элементам, все давалось на усмотрение дизайнера. Рекомендую Татьяну как отличного веб дизайнера! Спасибо!
Ответный отзыв
Доброжелательный заказчик, дает обоснованные просьбы о поправках. Оплата выполнена согласно договоренности в срок. Рекомендую!
$6
10 баллов
10 лет назад
Мастер своего дела! Рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо за совместную работу!
Дизайн сайтов
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