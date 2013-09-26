tanja-web

Татьяна tanja-web

 
45 летРоссия/Астрахань
11 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Качественный дизайн и сайты под ключ!

Сделаю качественный дизайн сайта, который увеличит объем продаж Вашего бизнеса, сделает его привлекательным и повысит посещаемость.

Сайт - это лицо вашего бизнеса, тот самый светлый лик, который всегда должен улыбаться. Я подарю каждому вашему посетителю эту улыбку, ведь это - дело для профессионала. Обращайтесь - и ваш проект засияет.

Работаю арт-директором в студии Mirgrad. В портфолио представлены мои и студийные работы. Делаю сайты под ключ!

Дизайн сайта
Портфолио
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Отзывы заказчиков
Katerina25
Катерина 
54 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Нужно сделать дизайн лендинга
Все просто супер слов нет!
Приятное сотрудничество. Буду рада продолжению)
Ответный отзыв
maxidenn
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
111 отзывов(-4)
$70
10 баллов
10 лет назад
Редизайн интернет-магазина
Благодарю Вас за отличную работу, Татьяна. Рекомендую как талантливого и ответственного исполнителя.
Оплачена только половина работы
Ответный отзыв
rangeguard
Михаил 
31 годГермания
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$60
10 баллов
10 лет назад
Разработать концепцию шапки и меню для сайта
Татьяна - очень хороший исполнитель, всё выполняет тщательно и скрупулезно. Легко берется за правки и доработки, легкая в общении, коммуникации. Рекомендую!
Доброжелательный и порядочный работодатель.
Ответный отзыв
Lukas86
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Дизайн сайта
Работа выполненна качественно и в срок. Макет согласован (концепция) с первого раза, с учетом того что не было ясного ТЗ по цветам и прочим элементам, все давалось на усмотрение дизайнера. Рекомендую Татьяну как отличного веб дизайнера! Спасибо!
Доброжелательный заказчик, дает обоснованные просьбы о поправках. Оплата выполнена согласно договоренности в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
Katerina177
51 годРоссия
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$6
10 баллов
10 лет назад
Создание картинки для VK
Мастер своего дела! Рекомендую!
Спасибо за совместную работу!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
10 отзывов
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