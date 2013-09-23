Создание логотипа стоматологии

Здравствуйте! Здесь можно посмотреть начальное ТЗ http://yadi.sk/d/zrKBIwJn96bGT Указывайте ориентировочную стоимость и сроки выполнения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день уважаемые фрилансеры. Мне требуется разработать логотип для сайт поликлинки. Жду ваших ответов. Бюджет не большой. До 500 рублей. Покажу примеры как нужно выполнить. Жду заявок.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходима разработка изображений для сайта. Тематика-продвижение энергоэффективных технологий, проектирование и строительство энергоэффективных домов, архитектурное проектирование, инженерное проектирование, дизайн интерьера. Нужно разработать изображения для главной страницы, раздела энергоэффективности, архитектурного проектирования и раздела дизайна интерьера. Изображения ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен шаблон строительной тематики, есть логотип компании, нужно под него запилитьДизайн сайтов1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Требуется адаптивный дизайн для игрового портала, заточенного под определенную игру. Есть примеры "как хотелось бы". Желаю так-же услышать мнение дизайнера. Если все будет гладко, то обещаю долгосрочное сотрудничество.Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт10 лет назад
- $70
Добрый вечер. нужно в кратчайшие сроки сделать редизай интернет-магазина сейф-дверей. от Вас только макет. ссылку предоставлю кандидату.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Сервис по ремонту автомобилей. Есть наброски логотипа на бумаге. Шрифт как в телепередаче TOP GEAR.Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Требуется сделать красивый, сочный и удобный дизайн для клиники! Предполагается сделать одну главную и 3-4 внутр. стр. Адрес сайта во вложенном файле.Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Ищем веб дизайнера\полиграфиста на постоянную работу (удаленно). Требование: - Отличное владение Photoshop, CorelDraw - Наличие хорошего портфолио, - Стаж работы дизайнером от 3 лет, - Креативное мышление, - Внимательность, - Наличие постоянного Интернета Желательно: - Уметь рисовать руками График работы: Понедельник-Суббота, С 9 до 19 по ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт10 лет назад