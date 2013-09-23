Создание логотипа стоматологии

Дизайн сайтовЗавершен5 заявок111 просмотров
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Добрый день уважаемые фрилансеры. Мне требуется разработать логотип для сайт поликлинки. Жду ваших ответов. Бюджет не большой. До 500 рублей. Покажу примеры как нужно выполнить. Жду заявок.

10 лет назад
bruks71
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
dm-web
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$15
2 дня
Отличный дизайнер, сделал мне качественный логотип, очень быстро работает.
Очень хороший заказчик, четкое и понятное задание, оплата в срок.
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