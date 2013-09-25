Картинка тура ( шаблон )

Дизайн сайтовЗавершен7 заявок154 просмотра
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Должно быть качественно и выглядеть красиво

Что должно быть

1 Страна

2 Дата вылета

3 Цена

* Доплнит инф-ия

Это шаблон, который будет редактироваться контент менеджером для выкладки в соц сетях и инстаграм.

Предлагайте варианты

10 лет назад
Bounty_travel
Алина 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
ulya_art
Юлия 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$15
2 дня
Спасибо! Я в восторге! Продолжаем сотрудничество! Юля - молодчинка :)
Все супер, уже который раз :)
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