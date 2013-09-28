Однастраничник

Мне нужен был дизайн продающего сайта, который бы приносил продажи. В результате получил большую конверсию чем планировалось и в такой результат поначалу даже не поверил. Понравилось в процессе работы, что замечания устранялись оперативно, были даны полезные советы. Работу сделали в оговоренные сроки. Порекомендовал другу, он тоже результатом доволен.