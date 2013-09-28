Однастраничник

Дизайн сайтовЗавершен17 заявок219 просмотров
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Надо дизайн однастраничника можно с последующей версткой.

по аналогии с http://www.inside-avto.ru/

пишите сроки и стоимость.

10 лет назад
tori24
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
k-andree
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$60
2 дня
Мне нужен был дизайн продающего сайта, который бы приносил продажи. В результате получил большую конверсию чем планировалось и в такой результат поначалу даже не поверил. Понравилось в процессе работы, что замечания устранялись оперативно, были даны полезные советы. Работу сделали в оговоренные сроки. Порекомендовал другу, он тоже результатом доволен.
Хороший заказчик. ТЗ, оплата, всегда на связи.
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