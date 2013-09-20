Нарисовать, сверстать макет для сайта.

Есть некоторый сайт там размещаются кафе и рестораны с доставкой.

на данный момент на главной они размещены так:

http://s2.ipicture.ru/uploads/20130920/2MZSYg4b.jpg

после выбора города они отображаются в таком виде

http://s2.ipicture.ru/uploads/20130920/EqYwGLW1.jpg

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Необходимо разработать новый дизайн (для вышеуказанных страниц).

Основной момент нужно добавить фильтры включающие в себя

город;

все/онлайн заказ/без возможн заказа;

все/открыто/закрыто;

все/оплата картами/налом/баллами;

все/пицца/суши/ и т.д.;

Других требований нет. Главное чтобы было красиво.

Жду предложений!