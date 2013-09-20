Нарисовать, сверстать макет для сайта.

Для страницы с визитками http://dozd.miresume.ru/polygraphy/businesscards.html представляющей варианты изготовления визиток типографией нужно нарисовать что-то, красиво представляющее продукцию типографии
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть некоторый сайт там размещаются кафе и рестораны с доставкой.
на данный момент на главной они размещены так:
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130920/2MZSYg4b.jpg
после выбора города они отображаются в таком виде
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130920/EqYwGLW1.jpg
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Необходимо разработать новый дизайн (для вышеуказанных страниц).
Основной момент нужно добавить фильтры включающие в себя
город;
все/онлайн заказ/без возможн заказа;
все/открыто/закрыто;
все/оплата картами/налом/баллами;
все/пицца/суши/ и т.д.;
Других требований нет. Главное чтобы было красиво.
Жду предложений!
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