Доработка дизайна сайта.

Есть некоторый сайт там размещаются кафе и рестораны с доставкой. на данный момент на главной они размещены так: http://s2.ipicture.ru/uploads/20130920/2MZSYg4b.jpg после выбора города они отображаются в таком виде http://s2.ipicture.ru/uploads/20130920/EqYwGLW1.jpg ----------------------------- Необходимо разработать новый дизайн (для вышеуказанных страниц). Основной момент нужно добавить фильтры включающие ...