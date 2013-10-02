Дизайн лэндинг-пейдж

Дизайн сайтовЗавершен36 заявок248 просмотров
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Требуется сделать дизайн лэндинга под продажу беспроводного mp3-плеера.

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10 лет назад
pago
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
kaushden
Денис 
34 годаМолдова
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад
$50
2 дня
Требовался дизайн лендинга, сроки поджимали. Денис все сделал быстро, первый набросок был готов уже на следующий день. Вся работа заняла 4 дня, включая правки и незначительные доработки. Основная заслуга Дениса - он четко понял интересы ЦА для которой делался дизайн. Рекомендую.
Понравилось сотрудничать с Павлом. Очень положительный и позитивный человек и главное очень хороший заказчик. Всеми лучшими качествами заказчика Павел обладает. Четкое и грамотное ТЗ, всегда на связи, своевременная оплата. Настоятельно рекомендую сотрудничество. Не пожалеете.
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