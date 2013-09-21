Дизайнер приложения вконтакте

Нужен дизайнер для внесения изменений и доработки приложения вконтакте:

vk.com/podomam_rent

Первое, что надо будет сделать – продумать и сделать макеты добавления сообщения в несколько шагов (сейчас сделано в один шаг).

Далее – немного переработать ленту новостей. Сделать завлекающее изображение, которое будет размещаться на страницах пользователей.

Преимущество отдается исполнителям, у которых интересное портфолио в разработке веб- и мобильных приложений.

Важно желание сразу делать продуманные, логичные и понятные дизайны.

Оплата – 8-10$ в час в зависимости от портфолио.