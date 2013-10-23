Нужно нарисовать новый раздел для сайта по примеру уже существующего. Раздел для которого рисуем - http://vmstar.ru/category/photo Раздел по которому будем делать (псд этого раздела есть!) http://vmstar.ru/video.html http://vmstar.ru/video.html#tab-3 Что нужно будет: 1. слева логотип "фотогалереи" + имя как в примере (в примере ...
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Разработать дизайн главной страницы сайта www.origroup.ru
Дизайн должен коррелировать с наполнением сайта, например http://origroup.ru/nome-machinery
Попытка номер 2. Во вложенном файле набросок. Пришлось нарисовать его самому, чтобы было проще понять, что мы хотим. Если будет нужен PSD файл предоставим. Это не профессиональная работа, хотелось бы лучше.
Также необходимо сверстать шаблон страницы и разместить его на сайте, но это не обязательное условие.
При кажущейся простоте, это работа не для каждого. Только для профессиональных дизайнеров, с хорошим вкусом, без портфолио не отнимайте наше время и не тратьте свое. Выберем только одного.
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