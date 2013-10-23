Разработать дизайн главной страницы сайта www.origroup.ru

Дизайн должен коррелировать с наполнением сайта, например http://origroup.ru/nome-machinery

Попытка номер 2. Во вложенном файле набросок. Пришлось нарисовать его самому, чтобы было проще понять, что мы хотим. Если будет нужен PSD файл предоставим. Это не профессиональная работа, хотелось бы лучше.

Также необходимо сверстать шаблон страницы и разместить его на сайте, но это не обязательное условие.

При кажущейся простоте, это работа не для каждого. Только для профессиональных дизайнеров, с хорошим вкусом, без портфолио не отнимайте наше время и не тратьте свое. Выберем только одного.