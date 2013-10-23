Разработать дизайн главной страницы сайта

Дизайн сайтовЗавершен33 заявки488 просмотров
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Разработать дизайн главной страницы сайта www.origroup.ru

Дизайн должен коррелировать с наполнением сайта, например http://origroup.ru/nome-machinery

Попытка номер 2. Во вложенном файле набросок. Пришлось нарисовать его самому, чтобы было проще понять, что мы хотим. Если будет нужен PSD файл предоставим. Это не профессиональная работа, хотелось бы лучше.

Также необходимо сверстать шаблон страницы и разместить его на сайте, но это не обязательное условие.

При кажущейся простоте, это работа не для каждого. Только для профессиональных дизайнеров, с хорошим вкусом, без портфолио не отнимайте наше время и не тратьте свое. Выберем только одного.

10 лет назад
ictchem
50 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
YuliaNest
Юлия 
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$200
4 дня
Хочу поблагодарить Юлию за проделанную работу. Она четко поняла нашу задачу, предложила свой вариант дизайна, который понравился больше, чем придуманный нами. Рекомендую всем, обязательно будем обращаться в будущем.
Рекомендую к сотрудничеству. Отличный заказчик, своевременная обратная связь и оплата!
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