Дизайн страницы на базе шаблона

Дизайн сайтовЗавершен3 заявки165 просмотров
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Требуется адаптировать шаблон под наши задачи. Необходимо сделать страницу с инфографикой. Шаблон в векторе предоставляю.

Нужно сделать сегодня.

10 лет назад
faedrus
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Stratim
Юрий 
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$30
2 дня
От редакции портала buhgalteria.ru выражаю благодарность Юрию за качественную и быструю разработку промо-страницы. Страницу нужно было подготовить срочно, при этом утверждали ее несколько человек, что вылилось в многочисленные правки, однако Юрий был постоянно на связи и оперативно вносил изменения, в итоге результат получился лучше чем предполагали. Будем продолжать сотрудничество!
Спасибо за интересную задачу, мгновенную оплату, и хороший отзыв!
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