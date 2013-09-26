Stratim

Юрий Stratim

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Работаю.

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Отзывы заказчиков

maxidenn
43 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
111 отзывов(-4)
$35
10 баллов
11 лет назад
Пиктограммы на сайт
Благодарю за отличные пиктограммы и чисто по-человечески за понимание. рекомендую Юрия как талантливого дизайнера и просто хороего человека:)
Спи спокойно друг партия тебя не забудет.
Ответный отзыв
solnceva
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Сделать инфографику
Отлично поработали, все получилось красиво и быстро!
Быстрое, понятное и интересное сотрудничество.
Ответный отзыв
faedrus
42 года
16 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Баннер срочно
Отличная работа!
Рад был сотрудничать.
Ответный отзыв
m0965536
Татьяна 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Нужен фавикон
Быстро выполнена работа, предложено было несколько вариантов на выбор. Спасибо
Был рад помочь.
Ответный отзыв
faedrus
42 года
16 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Дизайн страницы на базе шаблона
От редакции портала buhgalteria.ru выражаю благодарность Юрию за качественную и быструю разработку промо-страницы. Страницу нужно было подготовить срочно, при этом утверждали ее несколько человек, что вылилось в многочисленные правки, однако Юрий был постоянно на связи и оперативно вносил изменения, в итоге результат получился лучше чем предполагали. Будем продолжать сотрудничество!
Спасибо за интересную задачу, мгновенную оплату, и хороший отзыв!
Ответный отзыв
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4 отзыва
от $5
от 1 дня
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