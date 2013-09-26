Портфолио
- Настенный плакат313 просмотров
Отзывы заказчиков
$35
10 баллов
11 лет назад
Благодарю за отличные пиктограммы и чисто по-человечески за понимание. рекомендую Юрия как талантливого дизайнера и просто хороего человека:)
Ответный отзыв
Спи спокойно друг партия тебя не забудет.
$30
10 баллов
12 лет назад
Отлично поработали, все получилось красиво и быстро!
Ответный отзыв
Быстрое, понятное и интересное сотрудничество.
$15
10 баллов
12 лет назад
Отличная работа!
Ответный отзыв
Рад был сотрудничать.
$5
10 баллов
12 лет назад
Быстро выполнена работа, предложено было несколько вариантов на выбор. Спасибо
Ответный отзыв
Был рад помочь.
$30
10 баллов
12 лет назад
От редакции портала buhgalteria.ru выражаю благодарность Юрию за качественную и быструю разработку промо-страницы. Страницу нужно было подготовить срочно, при этом утверждали ее несколько человек, что вылилось в многочисленные правки, однако Юрий был постоянно на связи и оперативно вносил изменения, в итоге результат получился лучше чем предполагали. Будем продолжать сотрудничество!
Ответный отзыв
Спасибо за интересную задачу, мгновенную оплату, и хороший отзыв!
Иконки и Пиксель-арт
4 отзыва
от $5
от 1 дня
#65
Презентации
1 отзыв
от $40
от 3 дней
#51
Дизайн интерфейсов и игр
1 отзыв
от $400
от 7 дней
#53
Баннеры
1 отзыв
от $10
от 1 дня
#305
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $250
от 7 дней
#878
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
от $300
от 7 дней
#865