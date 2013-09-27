Баннер срочно

Необходимо нарисовать баннер, 130х660 рх для перехода с корпоративного сайта на интернет-магазин. Желательно соблюдать фирменный стиль (оранжевый и красный) и при этом сделать баннер выделяющимся, на фоне сайта. Текст на баннере - Наш интернет-магазин. Баннер для сайта: ...