Создание баннеров для adwords

Уважаемые коллеги, необходимо сделать макет наружной вывески для центра бытовых услуг. Находится в полуподвале, вход по ступенькам вниз. Перед входом что-то вроде "прихожей" – ее и нужно облепить рекламой, да так, чтобы потом это все ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать баннеры для adwords, требования:
1. Баннер картинка (не флеш), статичный.
2. Должен удовлетворять требованиям adwords (оплата происходит после того как баннер принят модераторами и системой).
3. Сроки и цены устанавливаете сами.
4. Первоначально делаете один баннер любого размера и если качество работы устраивает, то продолжаем работать (отдаю весь заказ), предоплаты нет, только пост оплата (по частям).
Объем работ:
1. Тематика баннеров: хостинг услуги (если выполняли подобные работы и есть портфолио, то это будет +).
2. Требования к баннерам https://support.google.com/adwordspolicy/answer/176108
3. Количество баннеров:
Вертикальный прямоугольник: 240 x 400. - 2шт
Полноразмерный мобильный баннер: 320 x 50. - 2шт
Баннер: 468 x 60 - 2шт
Полноразмерный баннер: 728 x 90. - 2шт
Квадрат: 250 x 250. - 2шт
Малый квадрат: 200 x 200 - 2шт
Большой прямоугольник: 336 x 280 - 2шт
Встроенный прямоугольник: 300 x 250 - 2шт
Небоскреб: 120 x 600. - 2шт
Широкий небоскреб: 160 x 600. - 2шт
Блок на половину страницы: 300 x 600 - 2шт
Большой полноразмерный баннер: 970 x 90. - 2шт
Итого - 24 баннера
Оплата - Яндекс Деньги.
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