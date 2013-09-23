Создание баннеров для adwords

БаннерыЗакрыт10 заявок211 просмотров
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Необходимо создать баннеры для adwords, требования:

1. Баннер картинка (не флеш), статичный.

2. Должен удовлетворять требованиям adwords (оплата происходит после того как баннер принят модераторами и системой).

3. Сроки и цены устанавливаете сами.

4. Первоначально делаете один баннер любого размера и если качество работы устраивает, то продолжаем работать (отдаю весь заказ), предоплаты нет, только пост оплата (по частям).

Объем работ:

1. Тематика баннеров: хостинг услуги (если выполняли подобные работы и есть портфолио, то это будет +).

2. Требования к баннерам https://support.google.com/adwordspolicy/answer/176108

3. Количество баннеров:

Вертикальный прямоугольник: 240 x 400. - 2шт

Полноразмерный мобильный баннер: 320 x 50. - 2шт

Баннер: 468 x 60 - 2шт

Полноразмерный баннер: 728 x 90. - 2шт

Квадрат: 250 x 250. - 2шт

Малый квадрат: 200 x 200 - 2шт

Большой прямоугольник: 336 x 280 - 2шт

Встроенный прямоугольник: 300 x 250 - 2шт

Небоскреб: 120 x 600. - 2шт

Широкий небоскреб: 160 x 600. - 2шт

Блок на половину страницы: 300 x 600 - 2шт

Большой полноразмерный баннер: 970 x 90. - 2шт

Итого - 24 баннера

Оплата - Яндекс Деньги.

10 лет назад
alt_sm
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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