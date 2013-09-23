Дизайн блока вывесок для центра бытовых услуг

Уважаемые коллеги, необходимо сделать макет наружной вывески для центра бытовых услуг. Находится в полуподвале, вход по ступенькам вниз. Перед входом что-то вроде "прихожей" – ее и нужно облепить рекламой, да так, чтобы потом это все утвердили в управе и чтобы потенциальные клиенты не разбегались от творчества дизайнера.

В приложении два файла – это утвержденные между арендаторами варианты "раскраски". От вас нужно сделать аккуратный дизайн, а не то, что лепят в типографии секретарши (см. приложения). Со всеми отступами, чтобы все на своих местах, своего размера и в едином стиле. Никаких рюшечек и кружочков не надо. Нужно максимально просто (чтобы не спорить с управой), но 100% качественно. По сути надо просто все аккуратнее разместить, чем сейчас.

Размеры и тексты предоставим. От Вас нужны портфолио, цены и сроки.