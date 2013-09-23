Дизайн блока вывесок для центра бытовых услуг

Нужно разработать баннер для сайта интим-товаром. Картинки для баннера не обязательно брать, которые в приложении. Желательно найти подобные горизонтальные. Размеры баннера в брифе. Срок изготовления - 1 день.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые коллеги, необходимо сделать макет наружной вывески для центра бытовых услуг. Находится в полуподвале, вход по ступенькам вниз. Перед входом что-то вроде "прихожей" – ее и нужно облепить рекламой, да так, чтобы потом это все утвердили в управе и чтобы потенциальные клиенты не разбегались от творчества дизайнера.
В приложении два файла – это утвержденные между арендаторами варианты "раскраски". От вас нужно сделать аккуратный дизайн, а не то, что лепят в типографии секретарши (см. приложения). Со всеми отступами, чтобы все на своих местах, своего размера и в едином стиле. Никаких рюшечек и кружочков не надо. Нужно максимально просто (чтобы не спорить с управой), но 100% качественно. По сути надо просто все аккуратнее разместить, чем сейчас.
Размеры и тексты предоставим. От Вас нужны портфолио, цены и сроки.
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