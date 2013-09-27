Flash-баннер: картография

$20
БаннерыЗавершен4 заявки142 просмотра
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Необходимо разработать анимированный Flash-баннер размером 750х110 (плюс-минус 10% по своему усмотрению). Тема: магазины для радиолюбителей на карте.

На баннере должны быть следующие тексты: «Магазины радиодеталей твоего города на карте», «Добавь свой любимый магазин радиокомпонентов на карту», «Оставь отзыв магазину радиодеталей твоего города».

Изображения на баннере должны соответствовать тематике: карты, радиодетали, сервис покупок и т.п.

На выходе: SWF и FLA файлы. А также конверт в GIF.

Оплата Яндекс.Деньги: 650 руб.

10 лет назад
taliban777
Анатолий 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
dapple_dog
Марат 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
10 лет назад
$20
2 дня
Заказывал Flash-баннер. Работа выполнена профессионально. Марат все сделал в срок без лишних вопросов и суеты. Сотрудничеством доволен. Спасибо!
Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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