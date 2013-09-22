Flash баннер настенные аквариумы.

Здравствуйте.

Мы - компания Himat, продаём хорошие настенные аквариумы.

Нам нужен баннер 800х99 пикселей

У нас есть давно сделанный баннер другого размера, но он нам уже не нравится.

Новый должен быть более чётким, не таким размытым (хорошие фотки есть)

Общий стиль остаётся тот же. Сайт http://himat.ru даёт представление о нём. Старый баннер в приложении, материалы тоже.

Информация на баннере остаётся та же.