Картинки на сайт

Добрый день! Скомпоновать банер по образцу В приложении образец работы и сам оригинал идеи который был подсмотрен на одном из медицинских сайтов! Необходимо скомпоновать банер и предоставить 1-2 варианта на одобрение! Что следует оставить а что убрать: Оставляем женщину с ...