Картинки на сайт

$50
БаннерыЗакрыт4 заявки176 просмотров
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На сайте нужно изменить две картинки подходящие по тематике сайта.

формат .png (фон прозрачный)

цвет слияния к фону #F8EFD3

оплата сразу после выполнения через киви.

10 лет назад
evgenx
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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