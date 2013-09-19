Логотип для авто

Нужно разработать статичный баннер (728 * 90) для рекламы конкурса на сайте для владельцев домашних животных. На баннере должна быть фотография животного, одетого во что-то смешное (поискать в клипартах), текст и ссылка. "Учавствуй в конкурсе Fashion ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо за сутки создать оригинальный логотип для наклейки на автомобиль такси.
Название компании — 2 слова.
Работа СТРОГО до полного утверждения логотипа.
Без предоплаты! Оплата по факту сделанной работы!
Жду предложений!
Всем спасибо!
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