Логотип для авто

Нужно переделать существующий баннер или сделать новый. Текущий баннер (рис.1) находиться в левом сайдбаре по середине на сайте arthair.ru Что нужно поправить: 1. заменить девушку с баннера на эту (рис.2) 2. черный фон сверху и снизу заменить на нежно-бордовый ...