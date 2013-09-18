Приготовить картинку

Тест-драйв для сайта rsweek.ru:

Смотрите как сейчас на сайте - всплывающее окно

1)фон тест-драйва должен быть как на баннере(«веер»)

2)на тест-драйве 4 белых блока с черными квадрами предназаначенными для размещения информации о спикерах.Блоки необходимо сделать прозрачными,но читабельными.

В черных квадратах фото спикеров. Шрифт написания имен и тем спикеров по образцу.

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Темы вписывать начиная с первого слова названия темы.

3) «…и еще много других полезных материалов от спикеров!»- эта фраза в самом низу, при это можно блоки немного поднять вверх.

4)баннер, фото спикеров в приложении к письму.