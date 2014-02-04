Создание коллажа из существующих фотографий.

Есть платежный терминал. Нужно разрабоать дизайн наклейки для лицевой стороны терминала (фото терминала в приложении) пленкой оракал. Обклеивается полностью вся лицевая часть терминала. Должны присутствовать логотипы таких операторов: Киевстар, лайф, мтс, интертелеком, Vega, Укртелеком, банки- дельта, отп, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, коллеги.
Нужно создать коллажи из существующих фотографий.
Потребуется 5-8 коллажей.
Фотографии летний ландшафт (здание, полянки, река) и его нужно сделать зимним с добавлением новых объектов (зимняя горка, снеговики, водоем сделать во льду, зимний каток, люди в зимних одеждах).
Фотографии в разрешении более (4000х3000) итоговое разрешение должно быть 1920х1080 или 1920х1200.
Просьба указывайте стоимость вашей работы за один коллаж на приаттаченном примере.
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