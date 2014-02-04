Создание коллажа из существующих фотографий.

Здравствуйте, коллеги.

Нужно создать коллажи из существующих фотографий.

Потребуется 5-8 коллажей.

Фотографии летний ландшафт (здание, полянки, река) и его нужно сделать зимним с добавлением новых объектов (зимняя горка, снеговики, водоем сделать во льду, зимний каток, люди в зимних одеждах).

Фотографии в разрешении более (4000х3000) итоговое разрешение должно быть 1920х1080 или 1920х1200.

Просьба указывайте стоимость вашей работы за один коллаж на приаттаченном примере.