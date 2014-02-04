Создание коллажа из существующих фотографий.

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Здравствуйте, коллеги.

Нужно создать коллажи из существующих фотографий.

Потребуется 5-8 коллажей.

Фотографии летний ландшафт (здание, полянки, река) и его нужно сделать зимним с добавлением новых объектов (зимняя горка, снеговики, водоем сделать во льду, зимний каток, люди в зимних одеждах).

Фотографии в разрешении более (4000х3000) итоговое разрешение должно быть 1920х1080 или 1920х1200.

Просьба указывайте стоимость вашей работы за один коллаж на приаттаченном примере.

10 лет назад
Igoreshka777
Игорь 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Big_O_o
Андрей 
48 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$100
10 дней
Отличный исполнитель. Творческий подход к реализации задачи. Высокое качество. Буду сотрудничать в будущем.
Отличный заказчик, очень интересное задание, такие задания редко попадаются, что называется работа в удовольствие, а если плюсом к этому еще и заказчик человек адекватный то куда больше. Спасибо за оплату.Игорь, рад был с вами поработать. p.s. надеюсь еще с вами поработаем
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