Разработать дизайн наклейки

$25
БаннерыЗавершен7 заявок200 просмотров
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Есть платежный терминал.

Нужно разрабоать дизайн наклейки для лицевой стороны терминала (фото терминала в приложении) пленкой оракал.

Обклеивается полностью вся лицевая часть терминала.

Должны присутствовать логотипы таких операторов:

Киевстар, лайф, мтс, интертелеком, Vega, Укртелеком, банки- дельта, отп, русский стандарт, приват банк, Альфа-Банк, webmoney, World of Tanks, Такси, Домашний телеком, Тримоб, автобазар, AVISO, покупон, Лото, Игры, Giraffe, GTS, Triolan, FreeNet, Exfloyt

Нужно придумать дизайн и нарисовать его в кореле.

Кто может? Цены..

10 лет назад
VladimirN
Володя 
41 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
udgines
Шилова 
42 годаЧили
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$20
1 день
Все супер. Заказал дизайн наклейки. Разработала и нарисовала на отлично. Спасибо:)
Заказчик первоклассный, рекомендую. Всегда на связи. Оплата своевременная. Легок в общении. Спасибо за сотрудничество!
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