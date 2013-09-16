Два блока на сайт

На сайт: http://mgw.com.ua нужно доделать два блока в которых будет текст. При нажатии на кнопку - нижняя часть сайта уходит в низ, блок выдвигается. Или же видна лишь часть текста и при нажатии на неё блок так же само увеличивается по вертикали сдвигая нижнюю часть сайта вниз.