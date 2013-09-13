Отрисовка 4-х баннеров

БаннерыЗакрыт7 заявок146 просмотров
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На сайт фитнес тематики нужно нарисовать 4 баннера на слайдер размером 850-900х300-400 пикселей.

Примерный стиль графики:

http://saccade.ru/uploads/jobs_illustr/1366619460.jpg

http://saccade.ru/uploads/jobs_illustr/1366620075.jpg

http://saccade.ru/uploads/jobs_illustr/1366620232.jpg

http://saccade.ru/uploads/jobs_illustr/1366620204.jpg

Естественно, персонажи и их вид не нужно копировать, это просто для примера.

Сюжеты для баннеров вышлю исполнителю.

От вас - примерные сроки и стоимость.

10 лет назад
ivan_t22
Иван 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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