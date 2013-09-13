Отрисовка 4-х баннеров

Нужен комплект баннеров под гугл-адвордс 10шт. + 240х400 (всего 11 одинаковых баннеров в разных размерах) Требования: https://support.google.com/adwordspolicy/answer/176108?hl=ru Обязателен разговорный скайп. Указывайте сроки. ТЗ прилагаю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайт фитнес тематики нужно нарисовать 4 баннера на слайдер размером 850-900х300-400 пикселей.
Примерный стиль графики:
http://saccade.ru/uploads/jobs_illustr/1366619460.jpg
http://saccade.ru/uploads/jobs_illustr/1366620075.jpg
http://saccade.ru/uploads/jobs_illustr/1366620232.jpg
http://saccade.ru/uploads/jobs_illustr/1366620204.jpg
Естественно, персонажи и их вид не нужно копировать, это просто для примера.
Сюжеты для баннеров вышлю исполнителю.
От вас - примерные сроки и стоимость.
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