Баннер с мультгероями

Здравствуйте!

Необходим банер в PSD формате размером не меньше 1000 на 300.

На баннере нужно разместить и скомпоновать различных мультипликационных героев.

Таких как: Винкс, Маша и Медведь, Губка БоБ, Смешарики, Лунтик, Монстр Хай, Соник, Шрек, Черепашики ниндзя, Трансформеры, Симпсоны Масяня , Фиксики , Барби, Даша следопыт, Том и джери если место останется то остальных на своё усмотрениею

Спасибо. С Уваженем, Анатолий