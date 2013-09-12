Баннер с мультгероями

$20
БаннерыЗакрыт3 заявки98 просмотров
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Здравствуйте!

Необходим банер в PSD формате размером не меньше 1000 на 300.

На баннере нужно разместить и скомпоновать различных мультипликационных героев.

Таких как: Винкс, Маша и Медведь, Губка БоБ, Смешарики, Лунтик, Монстр Хай, Соник, Шрек, Черепашики ниндзя, Трансформеры, Симпсоны Масяня , Фиксики , Барби, Даша следопыт, Том и джери если место останется то остальных на своё усмотрениею

Спасибо. С Уваженем, Анатолий

10 лет назад
monstrikus
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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