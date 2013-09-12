Создание баннера/ов

Нужно сделать несколько баннеров статических для начала. Шириной не менее 720 пикселей. Начнем с 2 общих баннеров для специальных предложений на главную страницу. Если всё будет ок, продолжим сотрудничество. В цветовой гамме сайта. Сайт: островкниг.ру.