Баннеры в интернет- магазин книг

Изготовление рекламных баннеров (красивых, привлекательных) по услугам и товарам, навыки рисования. Доработка макетов psd и оформление нового функционала, оформление почтовых шаблонов для рекламных рассылок. Пишите скайпы свои
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать несколько баннеров статических для начала.
Шириной не менее 720 пикселей.
Начнем с 2 общих баннеров для специальных предложений на главную страницу.
Если всё будет ок, продолжим сотрудничество.
В цветовой гамме сайта.
Сайт: островкниг.ру.
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