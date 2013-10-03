Банер для сайта по продаже мототехники

Флэш баннер размер 360*200 тематика юридические услуги
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт: http://spongemoto.ru
Нужен банер (желательно анимация, если это возмлжно ) для размещения на auto.ru
Требования:
Текстово-графический блок представляет собой картинку 200*100 и небольшое
текстовое сообщение: заголовок до 20 символов и сам текст до 150 символов, а
также ссылка, на которую будет осуществляться переход. Размер картинки не более 35 кб
Образцы банеров ранее одобренных клиентом прилагаю
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