Банер для сайта по продаже мототехники

Сайт: http://spongemoto.ru

Нужен банер (желательно анимация, если это возмлжно ) для размещения на auto.ru

Требования:

Текстово-графический блок представляет собой картинку 200*100 и небольшое

текстовое сообщение: заголовок до 20 символов и сам текст до 150 символов, а

также ссылка, на которую будет осуществляться переход. Размер картинки не более 35 кб

Образцы банеров ранее одобренных клиентом прилагаю