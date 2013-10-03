Банер для сайта по продаже мототехники

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Сайт: http://spongemoto.ru

Нужен банер (желательно анимация, если это возмлжно ) для размещения на auto.ru

Требования:

Текстово-графический блок представляет собой картинку 200*100 и небольшое

текстовое сообщение: заголовок до 20 символов и сам текст до 150 символов, а

также ссылка, на которую будет осуществляться переход. Размер картинки не более 35 кб

Образцы банеров ранее одобренных клиентом прилагаю

10 лет назад
livenumbers
Сергей 
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
48 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
byvaet
Антон 
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
48 отзывов
10 лет назад
$10
2 дня
Отличная работа
Все отлично, оплата моментальная
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