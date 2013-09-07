Сделать пару баннеров

Нужно сделать 2 баннера для сайта наручных часов, демонстрирующих возможность приобретения подарочных сертификатов на покупку.

На баннере будет сертификат (реальный, объемный, согнутый пополам), текст и довольный получатель сертификата (молодая улыбающаяся женщина - на первом варианте баннера, мужчина - на втором варианте баннера)

На заднем фоне могут быть полупрозрачно часы, соответствующие полу человека на переднем плане.

Текст содержания:

Затрудняетесь с выбором часов на подарок?

Подарочный сертификат - идеальное решение!

На любую сумму от 1000 до 15 000 рублей.

Исходник изображения сертификата будет предоставлен, от вас только сделать его объемную визуализацию.

От Вас — портфолио обязательно. Жду предложений по цене и срокам.