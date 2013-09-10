30 мин работы для флешера

Необходимо создать 5 рекламных баннеров - 2 из которых, требуют определенной импровизации. Требования к каждому баннеру во вложении. Указывайте, пожалуйста, во сколько вы оцениваете стоимость работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер всем, есть маленькая работка для флешера. Нужно в шапке сайта на флеш ( sibbani.ru/ ) добавить два новых пункта меню (вначале меню)
Русский номер ссылка /russkiiy-nomer
Японский номер ссылка /japonskiiy-nomer
При наведение на пункт меню, появляется картинка соответствующего номера
из приложенных картинок нужно вырезать самый красивый участок и вставить его.
От вас на выходе:
измененный файл m@in_NEW_1.6.fla и его сжатая версия (для публикации в интернет) в формате .swf.
Ссылка на исходники:
http://www.4sync.com/folder/0wqdv3bQ/Алексеевские_бани.html
Жду ответа
Оцениваю эту работу в 300р.
Предоплаты, наверное не будет, репутация позволяет :) расчет в WMR
Надеюсь, что кто-нибудь сделает работу прямо сегодня. А я сегодня и оплачу…
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