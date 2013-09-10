30 мин работы для флешера

Добрый вечер всем, есть маленькая работка для флешера. Нужно в шапке сайта на флеш ( sibbani.ru/ ) добавить два новых пункта меню (вначале меню)

Русский номер ссылка /russkiiy-nomer

Японский номер ссылка /japonskiiy-nomer

При наведение на пункт меню, появляется картинка соответствующего номера

из приложенных картинок нужно вырезать самый красивый участок и вставить его.

От вас на выходе:

измененный файл m@in_NEW_1.6.fla и его сжатая версия (для публикации в интернет) в формате .swf.

Ссылка на исходники:

http://www.4sync.com/folder/0wqdv3bQ/Алексеевские_бани.html

Жду ответа

Оцениваю эту работу в 300р.

Предоплаты, наверное не будет, репутация позволяет :) расчет в WMR

Надеюсь, что кто-нибудь сделает работу прямо сегодня. А я сегодня и оплачу…