Создать 5 баннеров

БаннерыЗавершен10 заявок222 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать 5 рекламных баннеров - 2 из которых, требуют определенной импровизации. Требования к каждому баннеру во вложении.

Указывайте, пожалуйста, во сколько вы оцениваете стоимость работы.

10 лет назад
birh07
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
ttjanka
Тетяна 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$80
2 дня
Большое спасибо Татьяне за качественно выполненную работу. Все баннеры сделаны профессионально и в точности в соответствии с пожеланиями. Баннеры гармонируют с дизайном сайта.
Отличный заказчмк! Предоставил четкое тз, своевременная оплата. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Создание коллажей для новостей

    $50

    Необходимо создать коллажи для новостей на тематику смартфонов и планшетов Samsung и Apple или просто новинок и разработок компаний. Коллажи должны сочетаться с дизайном сайта. Пример можно посмотреть тут roket.ru/company/news/ и тут http://myiphones.ru/news/ В неделю выходит ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Аватар для группы вконтакте

    Здравствуйте! Необходимо нарисовать аватар для группы Вконтакте. Тематика - одежда для танцев. Подробности обсужу с исполнителем. Напишите Ваш бюджет.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Праздничные открытки

    Здравствуйте! Нужно сделать в фотошопе красивые праздничные открытки для женского сайта. Размер открыток 460 x 345 в формате .psd по слоям, простые статичные, без анимации. Требований особых нет, просто открытка должна быть поздравительная. Нужны ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Баннер обложка статичный 500*600

    Здравствуйте! Нужен баннер (обложка) размер 500*600 с названием и описанием программы. Данный по названию, тексту и используемым цветам предоставлю. примеры: http://pic-mir.ru/1593/68946/ http://pic-mir.ru/1593/68947/ http://pic-mir.ru/1593/68945/ Наиболее интересный вариант Спасибо, жду ваши предложения. исправлены примеры

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание баннеров для ночного клуба

    Создание баннеров, 2 шт еженедельно. Тематика ночной клуб (в афишах- стриптиз и go-go) Скорость и адекватная цена приветствуются. Приступить надо немедленно, горит афиша на выходные. Поправка - баннеры для размещения на сайт

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Рекламный баннер

    $30

    Нужен рекламный баннер для сайта 400х60. Тема: строительный бизнес, дизайн-проекты, ремонт и отделка. Анимированный," не как у всех"

    Баннеры18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание баннера для Facebook на главную страницу

    Необходимо создать статичный баннер для главной страницы Facebook (стандартный размер) с учетом ЛОГОТИПА (то есть квадратной области в левой части). Тематика: Призыв к посещения выставки (UMA SHOW GROUND), где помимо всего также будет происходить розыгрыш ...

    Баннеры4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Баннер для сайта

    Создать анимированный баннер для сайта на flash. Сайт neboskreb-52.ru. Вверху слайдер будет заменен на банер. В банере немного какой-нибудь тематической анимации. Цель банера, показать список статей о правильном выборе ПВХ окон (6–7 ссылок)

    Баннеры11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад