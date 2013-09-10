Создать 5 баннеров

Необходимо создать коллажи для новостей на тематику смартфонов и планшетов Samsung и Apple или просто новинок и разработок компаний. Коллажи должны сочетаться с дизайном сайта. Пример можно посмотреть тут roket.ru/company/news/ и тут http://myiphones.ru/news/ В неделю выходит ...