Оформить красиво группы в соц. сетях

Здравствуйте! Необходимо нарисовать аватар для группы Вконтакте. Тематика - одежда для танцев. Подробности обсужу с исполнителем. Напишите Ваш бюджет.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Меню в группах не нужно, красиво оформить иконки, структура, лого
фейсбук, вконтакте, линкдин, гугл+
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