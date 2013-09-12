Баннер обложка статичный 500*600

Создание баннеров, 2 шт еженедельно. Тематика ночной клуб (в афишах- стриптиз и go-go) Скорость и адекватная цена приветствуются. Приступить надо немедленно, горит афиша на выходные. Поправка - баннеры для размещения на сайт
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Нужен баннер (обложка) размер 500*600 с названием и описанием программы. Данный по названию, тексту и используемым цветам предоставлю.
примеры:
http://pic-mir.ru/1593/68945/ Наиболее интересный вариант
Спасибо, жду ваши предложения.
исправлены примеры
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