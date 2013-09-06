Нужен логотип

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Нужно сделать 3 концептуальных варианта логотипа-фразы "SunshineYoga".

Хороший пример тут: http://instagram.com/travelyogacomua

Можно обыграть солнце и лучи и предложить другие идеи

Разместить эти 3 варианта потом на фотках:

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/293402_1779097537029_1359784553_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/307793_1739031375400_7381571_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/301479_231385160247795_1224164009_n.jpg

10 лет назад
SKDM
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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