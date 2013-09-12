Статический баннер 960*177 в стилистике сайта

Нужно сделать 3 концептуальных варианта логотипа-фразы "SunshineYoga". Хороший пример тут: http://instagram.com/travelyogacomua Можно обыграть солнце и лучи и предложить другие идеи Разместить эти 3 варианта потом на фотках: https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/293402_1779097537029_1359784553_n.jpg https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/307793_1739031375400_7381571_n.jpg https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/301479_231385160247795_1224164009_n.jpg
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать статический баннер в стилистике сайта
Размер 960*177
После завершения в ближайшие дни нужно будет сделать еще 3-4 такого же размера
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