Создание баннера. Несколько размеров

1. дополнить баннер информацией дилера (баннер в архиве исходник.rar). на последнем слайде необходимо вставить логотип Митсубиси (с надписью "надёжно") и логотип ориент моторс с контактами. (есть в файле 200x300_out_969_OM.fla) В мелком тексте где прочерк добавить – ООО ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
РАЗМЕРЫ: 200х300 пикс., 240х400пикс.
Вес баннера не должен превышать 35Кб.
Фон баннера не должен быть прозрачным, содержимое баннера должно занимать всю отведенную площадь и иметь четкую границу (рамку).
Ко всем баннерам необходимо сделать дубляж в формате GIF того же размера
Для учета переходов с flash-баннера, в качестве ссылки необходимо использовать в баннере объект button со следующими параметрами:
ActionScript 2.0:
on(release) {
getURL(_root.link1, "_blank");
}
ActionScript 3.0:
btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, clickHandler);
function clickHandler(e:MouseEvent):void{
navigateToURL(new URLRequest(root.loaderInfo.parameters.link1), "_blank")
}
Открытие ссылки должно происходить в новом окне.
Материалы для баннера есть. Искать не надо.
По кадрам:
1. фон - дом как из файла "дом_новый_модуль.tif".
Добавить желтый лист как в файле "модуль_новый_2.jpg".
Плашка сверху с логотипом "Земля народу.рф" (в строку).
Плашка снизу с текстом "Коттеджный поселок". Шрифты все как макетах.
2.Тот же фон.
На нижней плашке показать телефон "тел. 525-435"
Меняя прозрачность появляется плашка поверх фона. На плашке текст "Дом 113 кв.м. за 2913 т.р."
3. С эффектом "ставим штамп" появляется красная плашка посередине с текстом "Участок в подарок!"
4. фон - трава с одуванами как в файле "1-5.jpg" справа.
Плашка сверху с логотипом "Земля народу.рф" (в строку).
Плашка снизу с текстом "Коттеджный поселок". Шрифты все как макетах.
Меняя прозрачность появляется плашка поверх фона. На плашке текст "Земельные участки с коммуникациями за 360 т.р."
5. На том же фоне (травка) плашка белая полупрозрачная с логотипом "Земля народу.рф"
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