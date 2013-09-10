Создание баннера. Несколько размеров

РАЗМЕРЫ: 200х300 пикс., 240х400пикс.

Вес баннера не должен превышать 35Кб.

Фон баннера не должен быть прозрачным, содержимое баннера должно занимать всю отведенную площадь и иметь четкую границу (рамку).

Ко всем баннерам необходимо сделать дубляж в формате GIF того же размера

Для учета переходов с flash-баннера, в качестве ссылки необходимо использовать в баннере объект button со следующими параметрами:

ActionScript 2.0:

on(release) {

getURL(_root.link1, "_blank");

}

ActionScript 3.0:

btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, clickHandler);

function clickHandler(e:MouseEvent):void{

navigateToURL(new URLRequest(root.loaderInfo.parameters.link1), "_blank")

}

Открытие ссылки должно происходить в новом окне.

Материалы для баннера есть. Искать не надо.

По кадрам:

1. фон - дом как из файла "дом_новый_модуль.tif".

Добавить желтый лист как в файле "модуль_новый_2.jpg".

Плашка сверху с логотипом "Земля народу.рф" (в строку).

Плашка снизу с текстом "Коттеджный поселок". Шрифты все как макетах.

2.Тот же фон.

На нижней плашке показать телефон "тел. 525-435"

Меняя прозрачность появляется плашка поверх фона. На плашке текст "Дом 113 кв.м. за 2913 т.р."

3. С эффектом "ставим штамп" появляется красная плашка посередине с текстом "Участок в подарок!"

4. фон - трава с одуванами как в файле "1-5.jpg" справа.

Плашка сверху с логотипом "Земля народу.рф" (в строку).

Плашка снизу с текстом "Коттеджный поселок". Шрифты все как макетах.

Меняя прозрачность появляется плашка поверх фона. На плашке текст "Земельные участки с коммуникациями за 360 т.р."

5. На том же фоне (травка) плашка белая полупрозрачная с логотипом "Земля народу.рф"