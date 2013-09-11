Дизайнер баннеров

Компания-разработчик онлайн-игр RJ Games (rj-games.com) ищет талантливого дизайнера игровых баннеров для удаленного сотрудничества. Нам нужен человек с креативным мышлением и четким пониманием того, что заинтересует пользователя и побудит его нажать именно на наш баннер.

Спектр задач:

• Создание статичных баннеров с высоким CTR

• Разработка идей для баннеров

Требования:

• Опыт работы в создании баннеров от 1 года;

• Владение Adobe Photoshop, Illustrator, Corel Draw;

• Креативное мышление;

• Знание психологии пользователей;

• Умение четко укладываться в сроки без потери качества, умение оставаться на связи, даже в самых непредвиденных случаях. Адекватное восприятие критики.

Условия:

• Работа в известной компании над крутыми проектами;

• Профессиональное развитие;

• Оплата до 1500 руб. за баннер в зависимости от CTR.