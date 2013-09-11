Дизайнер рекламных баннеров по услугам и товарам

БаннерыЗакрыт13 заявок269 просмотров
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Изготовление рекламных баннеров (красивых, привлекательных) по услугам и товарам, навыки рисования.

Доработка макетов psd и оформление нового функционала, оформление почтовых шаблонов для рекламных рассылок.

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10 лет назад
partipov
Сергей 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва
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