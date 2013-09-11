Дизайнер рекламных баннеров по услугам и товарам

Необходимо сделать баннер на интерент магазин на главную страницу http://caseandcase.ru/ Тех. задание вышлю исполнителю.
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Изготовление рекламных баннеров (красивых, привлекательных) по услугам и товарам, навыки рисования.
Доработка макетов psd и оформление нового функционала, оформление почтовых шаблонов для рекламных рассылок.
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