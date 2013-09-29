Flash-Баннер для сайта обменного пункта

Нужно сделать несколько баннеров статических для начала. Шириной не менее 720 пикселей. Начнем с 2 общих баннеров для специальных предложений на главную страницу. Если всё будет ок, продолжим сотрудничество. В цветовой гамме сайта. Сайт: островкниг.ру.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта: ex-money.org
Цвета: в тонах сайта, больше преобладания зеленого как на сайте
Размер: 600 х 120 px (это наверное оптимальный вариант)
Содержание текстовое:
1) Вывод PayPal в России на Webmoney, QIWI, Яндекс.Деньги
2) Пополнение PayPal за Webmoney, QIWI, Яндекс.Деньги
3) Выгодный и надежный обмен (более 500 отзывов)
4) Business Level более 1000 пунктов
5) Отзыв довольного клиента
Графическое: Хотелось бы видеть различные стрелки, означающие обмен, логотипы ЭПС и т.д.
Хотелось бы снизу справа в углу видеть миниатюру нашего логотипа (на выбор в приложении)
Важно: Хотелось, чтобы имелась в коде флеша опция указывать URL, допустим партнерской ссылки.
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