Flash-Баннер для сайта обменного пункта

$80
БаннерыЗавершен3 заявки801 просмотр
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#1$50
#2$20
#3$10

Для сайта: ex-money.org

Цвета: в тонах сайта, больше преобладания зеленого как на сайте

Размер: 600 х 120 px (это наверное оптимальный вариант)

Содержание текстовое:

1) Вывод PayPal в России на Webmoney, QIWI, Яндекс.Деньги

2) Пополнение PayPal за Webmoney, QIWI, Яндекс.Деньги

3) Выгодный и надежный обмен (более 500 отзывов)

4) Business Level более 1000 пунктов

5) Отзыв довольного клиента

Графическое: Хотелось бы видеть различные стрелки, означающие обмен, логотипы ЭПС и т.д.

Хотелось бы снизу справа в углу видеть миниатюру нашего логотипа (на выбор в приложении)

Важно: Хотелось, чтобы имелась в коде флеша опция указывать URL, допустим партнерской ссылки.

10 лет назад
raul1987
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
6 отзывов
Победитель конкурса
rudnijvlad
Владислав 
41 годУкраина
18 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
#1
Отличная работа в конкурсе, которую я уже не ждал. Исполнитель часто в сети и сделал все требуемые правки. Сотрудничеством доволен!
Спасибо за интересный конкурс и быструю оплату. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
Заявки фрилансеров
rudnijvlad
Владислав 
41 годУкраина
18 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
#1
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