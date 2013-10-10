Создание баннеров

БаннерыЗавершен24 заявки221 просмотр
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Задача:

Создание 9 баннеров на русском языке.

Тип баннера - статический.

Подробное ТЗ отправим по электронной почте.

Важно! Возможность внесения корректировок.

Оплата по договоренности.

Интересно сотрудничество на постоянной основе.

10 лет назад
tsyplakov
Сергей 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
taranenko
Виталий 
49 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$45
1 день
Работа выполнена качественно и в сроки. Баннера соответствуют ТЗ + интересное исполнение. Спасибо! Буду обращаться еще.
Отличный Заказчик: чёткая задача, оплата в полном объёме. Буду рад продолжить сотрудничество.
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