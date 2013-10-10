Создание баннеров

Нужно сделать 3 баннера для Вконтакте. 1. Аватарка 2. Баннер для закрепленного поста 3. Баннер для рекламного поста в других группах. Прошу сразу писать цену и желательно портфолио. Долгосрочное сотрудничество. Еще раз!! Пишите цену!!!!