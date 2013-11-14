Макет в журнал 1\16

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Макет в журнал 1\16 полосы. Макет нужно выполнить в стиле купона. Тематика - мотоциклы.

10 лет назад
motociklizd
Олег 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
suncry_design
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Все ровно, макет сделан оперативно.
Все отлично! Рекомендую!
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