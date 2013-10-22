Баннеры для группы Вконтакте

Макет в журнал 1\16 полосы. Макет нужно выполнить в стиле купона. Тематика - мотоциклы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать 3 баннера для Вконтакте.
1. Аватарка
2. Баннер для закрепленного поста
3. Баннер для рекламного поста в других группах.
Прошу сразу писать цену и желательно портфолио. Долгосрочное сотрудничество.
Еще раз!! Пишите цену!!!!
- Похожие заказы
- Баннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
Создать статичный баннер,есть некоторые исходники. Подробности -кандидатам. Условия сделки в ЛС. Пожалуйста,прикрепляйте примеры работ.Баннеры19 заявокЗакрыт10 лет назад
Подробности в личку. От вас - опыт работы со стоматологией, медициной. Опыт дизайна баннеров + портфолиоБаннеры22 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужен баннер на сайт интернет — магазина http://footbik.in.ua/ Что нужно сделать: 1) Размер: длинна 785 px высота 226 px 2) Рамка: как на сайте в 1 px 3) Использовать фразы «Купи настольный футбол Baby Foot» «Получи футбольный мяч в ...Завершен10 лет назад
Нужен баннер на сайт интернет- магазина http://footbik.in.ua/ Что нужно сделать: 1) Размер: длинна 785 px высота 226 px 2) Рамка: как на сайте в 1 px 3) Использовать фразы "При покупке на сумм более 4000 грн." "Получи пуф - ...Завершен10 лет назад
- $80
Для сайта: ex-money.org Цвета: в тонах сайта, больше преобладания зеленого как на сайте Размер: 600 х 120 px (это наверное оптимальный вариант) Содержание текстовое: 1) Вывод PayPal в России на Webmoney, QIWI, Яндекс.Деньги 2) Пополнение ...Завершен10 лет назад
Нужно сделать несколько баннеров статических для начала. Шириной не менее 720 пикселей. Начнем с 2 общих баннеров для специальных предложений на главную страницу. Если всё будет ок, продолжим сотрудничество. В цветовой гамме сайта. Сайт: островкниг.ру.Завершен10 лет назад
Изготовление рекламных баннеров (красивых, привлекательных) по услугам и товарам, навыки рисования. Доработка макетов psd и оформление нового функционала, оформление почтовых шаблонов для рекламных рассылок. Пишите скайпы своиБаннеры13 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать баннер на интерент магазин на главную страницу http://caseandcase.ru/ Тех. задание вышлю исполнителю.Завершен10 лет назад
- $14
Логотип - http://tvoyadres.ru/liir.cdr Логотип остается сверху, а текст внизу будет меняться по кадрам. Размер баннера - 468х70 Срок изготовления 24 часа с принятия заявки. 1 кадр. "ЛИИР" Центр аренды недвижимости. 2 кадр. Аренда и продажа нежилых ...Баннеры12 заявокЗакрыт10 лет назад